Вооруженные силы России нанесли поражение нескольким формированиям ВСУ в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Подразделения группировки войск «Север» ударили по формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны ВСУ в районах Олешни, Гоголевки, Горналя и Гуева.

Также ВС России атаковали врага с помощью оперативно-тактической, армейской авиации и артиллерии. В результате бойцы нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах Беловод, Водолагов, Локни, Мирополья, Новенького, Степока, Угроедов и Юнаковки Сумской области.

За прошедшие сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 230 человек. Противник лишился артиллерийского орудия, семи автомобилей, трех бронированных машин, миномета и шести пунктов управления БПЛА.