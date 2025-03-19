Потери ВСУ на Курском направлении за сутки превысили 230 военнослужащих
Потери Вооруженных сил Украины на Курском направлении за минувшие сутки составили более 230 военных. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Также враг лишился трех боевых бронированных машин, семи автомобилей, артиллерийского орудия, миномета и шести пунктов управления БПЛА.
«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — подчеркнули в пресс-службе.
Днем 19 марта президент России Владимир Путин сообщил, что вооруженные силы провели ряд дерзких операций в курском приграничье. Бойцы завершили разгром группировки ВСУ в регионе. Глава государства поручил военным прокурорам выявить, зафиксировать и расследовать преступления украинских боевиков.
Накануне Путин провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Стороны обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем.