ВС России нанесли мощный удар по месту сбора ВСУ, откуда они могли готовить прорыв

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по месту сбора ВСУ под Днепропетровском

Армия России нанесла удар в предполагаемом места сбора ВСУ в Днепропетровской области, откуда они могли готовить попытку прорыва. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Известно, что под утро много скорых поехали и со стороны Апостолово, и со стороны Никополя», — отметил собеседник агентства.

Лебедев подчеркнул, что в том направлении, по некоторым данным, находилось место сбора, откуда украинские военные могли отправиться на серьезную ротацию или планировали совершить прорыв.

Во вторник утром в Днепропетровске прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

Глава ДНР Денис Пушилин 19 января сообщил, что российские разведчики периодически проникают на территорию Днепропетровской области, если в этом есть необходимость.