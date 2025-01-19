Российские разведчики периодически проникают в Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в еженедельном прямом эфире в своем Telegram-канале.

По его словам, при необходимости разведывательные отряды ВС РФ могут заходить в Покровск и на территорию Днепропетровска.

Пушилин отметил, что сейчас у ВСУ сложное положение в районе Великой Новоселки, причем проход для выхода у противника сокращается с каждым днем.

После потери этого населенного пункта украинские войска могут столкнуться с серьезными логистическим трудностями. Поэтому бойцы ВСУ создали в этом районе крепкую оборонительную линию. Они продолжают оставаться на месте, несмотря на угрозы окружения российскими подразделениями, заключил Пушилин.

Ранее ВС России освободили населенный пункт Воздвиженка в ДНР. Во время боев потери ВСУ составили больше 530 человек и два американских бронетранспортера М113.