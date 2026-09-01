ВС России нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Киеве и Одессе

Прошедшей ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны в телеграм-канале .

Для атаки военные применили высокоточное оружие и ударные БПЛА большой дальности. В результате армия поразила предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области. Объекты были задействованы в производстве беспилотных и ракетных систем, комплектующих к ним и обеспечении украинских боевиков топливом.

Также ВС России ударили по объектам инфраструктуры в Одессе и Одесской области, поразили цели в портах «Одесса» и «Черноморск». ВСУ использовали их для хранения военных грузов и ГСМ.

Накануне армия России в результате групповых ударов уничтожила ключевой склад дальнобойных беспилотников на Украине.