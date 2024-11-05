ВС России нанесли массированный авиаудар по бронетехнике ВСУ
Рогов: ВС России наносят удары ФАБ-500 по бронетехнике ВСУ в Запорожской области
Вооруженные силы РФ наносят массированный удар авиационными бомбами ФАБ-500 по бронетехнике и подразделениям ВСУ в Запорожской области. Об этом сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале.
«Русская армия проводит массированную атаку ФАБ-500 с УМПК по скоплению бронетехники и живой силы нацистов на Ореховском направлении», — написал он.
Рогов отметил, что основные атаки по ВСУ происходят в районе Орехова, Новоданиловки и Малой Токмачки.
Российские войска ранее вошли в село Трудовое, расположенное южнее Курахова, а также пересекли населенные пункты Ильинка и Степановка, находящиеся в непосредственной близости от Курахова.
Продолжается операция по ликвидации последних изолированных очагов сопротивления, которые оказывают украинские боевики. По словам Рогова, в ВСУ началась серьезная паника.