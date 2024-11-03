Новая тактика ВС России вынудила украинских боевиков массово покинуть позиции

Благодаря новой тактике, российские военные на передовой вынуждают противника отступать со своих позиций. Об этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА «Новости» .

«Боевики ВСУ, осознавая, что попадут в окружение и плен, массово покидают свои позиции», — отметил Рогов.

В ходе продвижения российские вооруженные силы отказались от тактики лобовых атак и начали применять фланговые маневры для окружения украинских группировок. Это вынуждает противника отступать, зачастую оставляя на поле боя свою военную технику и вооружение.

Ранее Рогов сообщал, что российские войска приблизились к пригороду оккупированного ВСУ Курахова. Произошел обвал линии фронта противника.

Как ответил депутат Юрий Швыткин, в зоне специальной военной операции произошел перелом. Сейчас российские военные наступают на разных направлениях, включая Южнодонецкое и Харьковское.