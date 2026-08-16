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Бойцы «Востока» поразили блиндажи и укрытия ВСУ на Запорожском направлении

Фото: РИА «Новости»

Российские бойцы поразили блиндажи, укрытия и огневые позиции ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что таких успехов удалось добиться артиллеристам группировки войск «Восток».

«Наши парни просто огонь», — написали в Минобороны.

Ранее стало известно, что бойцы «Запада» за сутки сбили 99 тяжелых гексакоптеров противника и три снаряда HIMARS американского производства.

Также российским бойцам удалось нанести поражение 57 пунктам управления БПЛА, трем станциям спутниковой связи Starlink, трем полевым складам боеприпасов и 33 робототехническим комплексам.

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