Бойцы «Востока» поразили блиндажи и укрытия ВСУ на Запорожском направлении
Российские бойцы поразили блиндажи, укрытия и огневые позиции ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве отметили, что таких успехов удалось добиться артиллеристам группировки войск «Восток».
«Наши парни просто огонь», — написали в Минобороны.
Ранее стало известно, что бойцы «Запада» за сутки сбили 99 тяжелых гексакоптеров противника и три снаряда HIMARS американского производства.
Также российским бойцам удалось нанести поражение 57 пунктам управления БПЛА, трем станциям спутниковой связи Starlink, трем полевым складам боеприпасов и 33 робототехническим комплексам.