ВС России начали продвигаться к ключевому узлу ВСУ в Днепропетровской области

Марочко: после освобождения Богодаровки ВС России начали бои за Покровское

Российские военные после освобождения Богодаровки в Днепропетровской области начали бои за соседнее Покровское. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, Покровское является важной стратегической точкой обороны для Вооруженных сил Украины.

«Освободив Богодаровку, наши бойцы начали бои за этот ключевой узел противника — населенный пункт Покровское», — сказал Марочко.

Ранее ВС России с помощью пяти беспилотников «Герань» нанесли удар по тренировочному лагерю центра спецопераций «Юг» ВСУ у села Прибугское в Николаевской области. По данным ведомства, дроны в режиме самонаведения поразили места сосредоточения личного состава и склады со специальными плавсредствами, включая каркасные лодки и безэкипажные катера.