ВС России ударили «Геранью» по тренировочному лагерю ВСУ в Николаевской области

Российские военные с помощью беспилотников «Герань» нанесли удар по тренировочному лагерю оперативного центра специальных операций «Юг» ВСУ в районе села Прибугское на Волошской косе в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны России .

По данным ведомства, для атаки были задействованы пять беспилотников, которые в режиме самонаведения поразили пункты сосредоточения личного состава, а также склады со специальными плавсредствами, включая каркасные лодки и безэкипажные катера.

Результаты удара подтвердили средства объективного контроля. Ведомство также опубликовало кадры, на которых зафиксировали поражение объектов.

В свежей сводке о проведении спецоперации Минобороны сообщило, что российские войска установили контроль над Писанцами в Днепропетровской области и Новоселовкой в Запорожской области.