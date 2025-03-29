ВС России начали бои в окрестностях Красноармейска

Пушилин: российские военные ведут бои уже в окрестностях Красноармейска

Российские военные уже ведут боевые действия в окрестностях Красноармейска в ДНР. Об этом РИА «Новости» заявил глава республики Денис Пушилин.

«В окрестностях непосредственно Красноармейска идут, в направлении поселка Котлино», — сказал он.

Пушилин отметил, что ВСУ пытаются контратаковать на этом направлении, как и на подступах к Дзержинску.

Красноармейск — один из важнейших узлов обороны ВСУ в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Именно через этот населенный пункт снабжались подразделения в Авдеевке и городах к западу от нее.

Освобождение Красноармейской агломерации позволит ВС России выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление в Запорожской области.

Ранее российские военные применили реактивную установку разминирования «Змей Горыныч» на Красноармейском направлении.