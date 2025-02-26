Мэр Красноармейска обратился к Зеленскому на русском языке с призывом о мире

Мэр города Красноармейска (Покровск — украинское название), контролируемого ВСУ, Руслан Требушкин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом заключить мирный договор с Россией. Заявление на русском языке он опубликовал на своей странице в Facebook*.

«Общаясь с жителями, я от всех слышу: „мира, мира, мира“. <…> Люди не хотят воевать, они устали», — отметил Требушкин.

Он добавил, что находящихся на передовой украинских военных давно не меняли и они хотят домой. Глава Красноармейска потребовал от Зеленского заключить мир и дать людям пожить.

Ранее боец ВСУ попросил президента Украины последовать примеру диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера. По словам военнослужащего, Зеленский должен закрыться в бункере и свести счеты с жизнью.

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