ВС России применили установку «Змей Горыныч» на Красноармейском направлении

На Красноармейском направлении группировка «Центр» поразила опорный пункт Вооруженных сил Украины из самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Змей Горыныч». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Разведка вскрыла цель при обследовании территории беспилотником. Получив координаты, расчет «Змея Горыныча» занял огневую позицию и поразил опорный пункт ВСУ одним ударом.
Упавший заряд взорвался и вызвал детонацию склада с боеприпасами. После этого штурмовики «Центра» захватили опорник.
О создании «Змея Горыныча» стало известно в 2018 году, его официальное название — «Метеорит». Сказочное прозвище установка получила за сильный грохот и высокую мощность. УР-77 способна прокладывать ходы длиной до 90 метров в противотанковых минных полях. Российские военные применяли это вооружение на Краснолиманском и Херсонском направлениях.
Мигрантам перед депортацией включили песню «Матушка-земля»
Экс-глава МИД Австрии рассказала о жизни в российской деревне
В Ярославской области шесть детей провалились под лед
Многодетный отец заснул с болью в ухе и внезапно умер
Перехитрил врага. Российский танкист привел к своим пленившего его боевика ВСУ
Гогена Солнцева после измены жены заподозрили в романе с Айсылу Чижевской
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте