На Красноармейском направлении группировка «Центр» поразила опорный пункт Вооруженных сил Украины из самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Змей Горыныч». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Разведка вскрыла цель при обследовании территории беспилотником. Получив координаты, расчет «Змея Горыныча» занял огневую позицию и поразил опорный пункт ВСУ одним ударом.

Упавший заряд взорвался и вызвал детонацию склада с боеприпасами. После этого штурмовики «Центра» захватили опорник.

О создании «Змея Горыныча» стало известно в 2018 году, его официальное название — «Метеорит». Сказочное прозвище установка получила за сильный грохот и высокую мощность. УР-77 способна прокладывать ходы длиной до 90 метров в противотанковых минных полях. Российские военные применяли это вооружение на Краснолиманском и Херсонском направлениях.