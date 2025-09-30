ВС России ликвидировали заблокированные группы ВСУ в Харьковской области

Российская армия уничтожила украинские подразделения в лесу у села Синельниково в Харьковской области. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило РИА «Новости» .

«В лесу западнее Синельниково завершено уничтожение блокированных подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной механизированной бригады», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что ВСУ лишились трех опорников. По данным агентства, ВС России окружили под Харьковом украинские подразделения общей численностью до роты. После этого российские войска ударили по противнику.

Ранее военные в Херсонской области сорвали попытку боевиков ВСУ перебраться на левый берег Днепра. Губернатор региона Владимир Сальдо рассказал, что ВС России поразили с помощью FPV‑дрона лодку с украинскими десантниками.

По его словам, военные также сбросили беспилотниками осколочно‑фугасные боеприпасы на другие три судна ВСУ, которые находились на стоянках.