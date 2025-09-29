Российские войска пресекли попытку ВСУ перебраться на левый берег Днепра

Российские военные в Херсонской области ликвидировали плывущую лодку, в которой были украинские десантники. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале .

«ВСУ пытались перебраться на левый берег Днепра и получили решительный опор. Одна лодка была уничтожена вместе с десантом на ходу точным попаданием FPV‑дрона», — сказал он.

Также ВС России сбросили осколочно‑фугасные боеприпасы на другие три судна ВСУ, которые были на стоянках.

Ранее российский штурмовик с позывным Линза полчаса сидел под водой во время украинского обстрела в Днепропетровской области. По его словам, тогда поручили переплыть реку в районе Новопетровского. Военный вызвался первым, потому что хорошо плавал.

Для переправы использовал веревку и перетащил лодку с провизией. Однако во время этого появился украинский дрон и начал атаковать. Когда беспилотник уничтожили, открылся минометный огонь. Боец лег в воду, сломал камыш и дышал через стебель. Выйти из укрытия удалось только через 30 минут.