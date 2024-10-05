ВС России ликвидировали ударом «Искандера» до 80 военных ВСУ в Сумской области

Российские войска поразили из ракетного комплекса «Искандер-М» расположение ВСУ в Сумской области. В результате украинская армия потеряла до 80 военнослужащих, сообщила пресс-служба Минобороны.
Ведомство опубликовало кадры с ударом по противнику. По данным пресс-службы, ракеты выпустила группировка войск «Север». Удар пришелся по месту сосредоточения ротно-тактической группы одного из механизированных батальонов 47-й механизированной бригады ВСУ. Российские военные также ликвидировали 12 боевых бронированных машин и пять пикапов.
Ранее ВС России освободили Угледар. По данным Минобороны, решающую роль в установлении контроля над городом сыграли танковые экипажи. В ведомстве отметили их грамотные действия во время штурма оставшихся укрепрайонов ВСУ.
Сбежавший из города украинский военнослужащий Арсений Прилипка рассказал, что вместе с Угледаром российские войска получили большое преимущество, позволяющее продвигаться дальше.
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