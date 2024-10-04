Стало известно о роли танкистов в освобождении Угледара

Действия танкистов группировки войск «Восток» стали решающими в штурмах оставшихся укрепрайонов ВСУ в Угледаре. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В министерстве указали на грамотные действия экипажей танков Т-80БВМ бригады морской пехоты Тихоокеанского флота из Камчатского края. Угледар входил в цепь крупных украинских опорных пунктов на Южнодонецком направлении.

Обреченность обороны ВСУ стала очевидной в сентябре, когда российские штурмовики прорвались одновременно с двух флангов в районе населенных пунктов Водяное и Пречистовка.

«Тогда штурмовые подразделения поддерживали в том числе и танковые экипажи морпехов Тихоокеанского флота», — добавили в Минобороны.

Официально об освобождении Угледара в МО сообщили накануне. Работы по восстановлению освобожденного от ВСУ города начнутся после разминирования, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.