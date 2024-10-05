«Они завладели крепостью». Сбежавший из Угледара офицер ВСУ рассказал о преимуществе ВС РФ

ВС РФ овладели стратегически важным преимуществом, взяв под контроль Угледар. Об этом заявил сбежавший из города пресс-офицер 72-й механизированной бригады ВСУ Арсений Прилипка в эфире телеканала NTA.

«[ВС Росиии] не собираются останавливаться. Они завладели крепостью, высотой, которая стала для них еще одним преимуществом», — сказал военный.

По его словам, Угледар стал для российской армии высотой, которая позволит наносить огневые удары. Также украинский пресс-офицер объяснил, что россияне освободили город благодаря своему полному превосходству над ВСУ. У армии Украины было недостаточно ресурсов. Войска России на протяжении полугода давят на ВСУ, подчеркнул военный.

«Постоянно их самолеты-разведчики в небе, которые корректируют огонь, сильный РЭБ, очень сильный РЭБ, которому сложно противостоять», — отметил пресс-офицер.

Ранее Минобороны России сообщило, что за прошедшую неделю в плен российским войскам сдались более 80 военных ВСУ. Половина из них — из Угледара.