26 апреля 2024, 09:58
ВС России ликвидировали треть подразделения ВСУ в Днепропетровской области
Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по ВСУ в Днепропетровской области
Российские военнослужащие ударили по месту дислокации ВСУ в Днепропетровской области. В результате они ликвидировали около трети бойцов украинского подразделения, которых планировали перекинуть под Энергодар. Об этом РИА «Новости» сообщили в подполье.
По словам координатора подпольщиков Сергея Лебедева, прилет зафиксировали в городе Марганце. Там находились «несколько сотен бандеровцев».
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Украинские бойцы планировали подойти к Энергодару через Ильинку. Собеседник агентства сослался на данные коллег, указав, что вдоль побережья Днепра от Никополя до Каневского ВСУ пытаются спрятать «много интересного».
Ранее Лебедев сообщил о прилетах в Николаевской области. В Харьковской области российские военные ударили по поезду, в котором находились украинские бойцы.
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