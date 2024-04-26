Прилеты зафиксировали в Николаевской области на Украине | 360°

Спецоперация 26 апреля 2024, 10:04 Прилеты зафиксировали в Николаевской области на Украине Подпольщик Лебедев: несколько прилетов зафиксировали в Николаевской области РИА «Новости»

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Несколько прилетов зафиксировали в Николаевской области Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

По его словам, прилеты зафиксировали именно в Очакове. Также российские военные ударили по месту дислокации Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. В ходе атаки ликвидировано около трети боевиков ВСУ, которых собирались перекинуть под Энергодар. Лебедев уточнил, что прилетело в город Марганец — ближе к берегу Днепра.

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У блиндажа украинских боевиков в Сумской области произошел взрыв. Прилеты зафиксировали в Белополье, Шалыгине и Новгородском, а также в Краснополье.

Координатор николаевского подполья рассказал и об ударе в Одессе. Лебедев уточнил, что российские войска атаковали воинскую часть, находящуюся у Горбатого моста. Посла удара жители города частично остались без света.