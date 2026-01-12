Штурмовая группа 58-й мотопехотной бригады украинской армии потерпела поражение в районе Лимана в Харьковской области. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«В лесу возле Лимана противник провел одну контратаку силами 58-й отдельной мотопехотной бригады, успеха не имел. Вражеская штурмовая группа полностью уничтожена», — заявил собеседник журналистов.

Ранее стало известно, что российский командир орудия Д-30 с позывным Чан ликвидировал украинский склад боекомплектов под Купянском, несмотря на ранение. Он рассказал, что получил травму во время боя. Сослуживцы обработали и перевязали раны военного, помогли добраться до госпиталя.

Поступок Чана поднял боевой дух товарищей. Расчет продолжил работать в составе Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Запад», ликвидировал несколько целей.