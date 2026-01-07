Раненый командир гаубицы ликвидировал склад ВСУ под Купянском

Российский командир орудия Д-30 с позывным Чан уничтожил украинский склад боекомплектов под Купянском, несмотря на полученные ранения. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Военнослужащий объяснил, что его ранили во время боя. Сослуживцы перевязали и обработали раны Чана, помогли ему добраться до госпиталя.

«После чего я попросил свое руководство вернуться на боевые позиции, дабы продолжить выполнять боевую задачу, получил положительный ответ и с этой же группой эвакуации вернулся к своему расчету», — отметил командир гаубицы.

Он признался, что его поступок поднял боевой дух сослуживцев. Расчет продолжил выполнять задачи в составе Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Запад» и уничтожил несколько целей, в том числе склад боекомплектов.

Ранее российские войска атаковали ночью военные объекты на Украине. Серия мощных взрывов прогремела в Днепропетровске и Кривом Роге. В Минобороны данные об ударах по украинской инфраструктуре не подтверждали.