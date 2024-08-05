Подразделение группировки войск «Запад» уничтожило пункт временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Ракетным подразделением группировки нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом „Искандер-М“ по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи», — сказал он.

По его словам, пункт дислокации уничтожили вместе с 80 бойцами ВСУ.

По данным Минобороны, недавно военные расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» ликвидировали опорник украинских боевиков на Авдеевском направлении.

А в Донецкой Народной Республике российский снайпер сбил украинский дрон «Баба-яга». Запущенный боевиками ВСУ беспилотник в районе города Красногоровка бойцы увидели ночью. Для его ликвидации задействовали силы противовоздушной обороны. Однако сбил БПЛА именно снайпер.