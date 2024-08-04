Меткий снайпер сбил запущенный украинский дрон «Баба-яга» в зоне СВО

Российский снайпер подбил запущенный украинскими боевиками беспилотник «Баба-яга» около города Красногоровка в Донецкой Народной Республике. Видео работы военного опубликовал военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале .

На опубликованных кадрах видно, как снайпер берет на прицел летательный аппарат, который постоянно меняет положение в воздухе. Специалист выстрелил несколько раз. В итоге после попадания беспилотник потерпел крушение.

Российская газета уточнила, что около Красногоровки действует 5-я бригада 1-го армейского корпуса Вооруженных сил России. Запущенный ВСУ беспилотник бойцы заметили в ночное время и задействовали силы противовоздушной обороны. Но сбил дрон меткий снайпер.

Украинские боевики используют беспилотники «Баба-яга», вешая на них взрывчатку с поражающими элементами. Крупный размер летательного аппарата позволяет ему переносить большие грузы.

В конце мая боец Черноморского флота с позывным Самурай получил медаль «За храбрость» II степени за захват украинского дрона-бомбардировщика «Баба-яга».

Военный рассказал, что беспилотник заметили ночью. Вместе с сослуживцами он дождался, пока дрон сбросит все бомбы, чтобы сбить его аккуратно и без больших повреждений. Уцелевший аппарат военные принесли в часть.