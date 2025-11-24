Половину штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ ликвидировали недалеко от Алексеевки в Сумской области. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Противник провел одну контратаку в направлении Алексеевки силами 71-й отдельной егерской бригады. В ходе комплексного огневого поражения уничтожено 50% штурмовой группы», — заявил собеседник журналистов.

Ранее стало известно, что российские военные нашли и уничтожили три украинских автомобиля в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике. Технику обнаружили во время разведки и патрулирования. Удары нанесли ФПВ-дронами.

Также группировки российских войск за сутки освободили села Тихое и Отрадное в Днепропетровской области и взяли под контроль Петровское в ДНР. До этого появилась информация, что ВС России освободили Новое Запорожье в Запорожской области и Звановку в ДНР.