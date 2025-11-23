Минобороны заявило об освобождении Тихого и Отрадного в Днепропетровской области

Действующие в зоне специальной военной операции группировки российских войск за минувшие сутки освободили села Тихое и Отрадное в Днепропетровской области и взяли под контроль село Петровское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что населенные пункты в Днепропетровской области освободили бойцы подразделений группировки войск «Восток», продолжающие наступать на позиции противника.

За минувшие сутки они поразили две штурмовые бригады и три штурмовых полка ВСУ, потерявших до 225 человек личного состава.

В Донецкой Народной Республике село Петровское перешло под контроль Южной группировки войск в результате решительных действий.

Бойцы подразделений в ходе продолжающихся боевых действий поразили три механизированные и одну мотопехотную бригаду ВСУ, уничтожив более 225 боевиков.

В минувшую субботу, 22 ноября, Минобороны сообщило об освобождении села Новое Запорожье в Запорожской области и села Звановка в Донецкой Народной Республике.

Населенные пункты заняли бойцы «Востока» и Южной группировки войск.