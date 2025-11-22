ВС России нашли и уничтожили три автомобиля ВСУ в районе города Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минобороны.

Таких результатов удалось достичь операторам ударных беспилотников Южной группировки российских войск. Технику обнаружили во время воздушной разведки и патрулирования.

«Незамедлительно было принято решение на их уничтожение. В результате нанесения по ним ударов ФПВ-дронами автомобили были уничтожены», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что группа «Восток» ВС России уничтожила два танка Вооруженных сил Украины в Ровнополье в Запорожской области. Их могли поразить с помощью БПЛА или артиллерии.