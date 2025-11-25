ВС России ликвидировали под Харьковом одного из командиров ВСУ

Российские войска ликвидировали в Харьковской области командира батальона 151-й механизированной бригады ВСУ Михаила Кучеренко. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, погибший украинский военнослужащий имел звание подполковника.

«Уничтожен русской армией на Купянском направлении», — уточнил военкор.

Ранее ВС России установили контроль над селом Иванополье в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт, который примыкает с юго-востока к Константиновке, освободила Южная группировка войск. В Минобороны сообщили, что российские войска поразили формирования механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригаду морской пехоты.

За сутки противник потерял 225 боевиков, а также лишился шести боевых бронированных машин, 10 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, двух станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, трех складов боеприпасов и материальных средств.