Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Иванополье в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село примыкает с юго-востока к Константиновке.

Российские военные нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Противник за сутки потерял на этом участке фронта более 225 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, две станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны сообщило, что российские военные уничтожили три автомобиля украинских войск в районе Константиновки.