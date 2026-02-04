ВС России ликвидировали под Харьковом обстреливавшую Белгород РСЗО HIMARS

Российские войска поразили в Харьковской области установку HIMARS, которая обстреливала Белгород. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

«Комбинированным ударом в районе населенного пункта Юрченково поражена позиция РСЗО HIMARS, которая обстреливала гражданские объекты города Белгород», — рассказал источник издания.

ВС России также ликвидировали командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, 14 единиц военной техники и более взвода личного состава.

На этом направлении продвигаются группировки войск «Запад» и «Север». За сутки они уничтожили более 180 военнослужащих ВСУ, две ББМ, 14 автомобилей и артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и станцию РЭБ.

Украинские боевики атаковали Белгород 3 февраля. Выпущенные ими ракеты повредили объект инфраструктуры, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он назвал обстрел ВСУ массированным и заявил, что после ЧП проведут заседание оперативного штаба.