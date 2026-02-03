ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому району. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале .

По предварительным данным, обошлось без пострадавших, однако удар привел к повреждению объекта инфраструктуры.

На местах работают все оперативные службы. Информацию о последствиях атаки уточняют.

Также губернатор записал видеообращение, в котором отметил, что обстрел был массированным. В ближайшие минуты власти проведут заседание оперативного штаба, где оценят масштаб разрушений и примут решение о начале восстановительных работ.

По данным Минобороны России, за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников над регионами страны.