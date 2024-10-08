Украинский волонтер, издевавшийся над телами погибших российских солдат, погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По данным канала, российские военные нанесли по нему удар FPV-дроном. Волонтер помогал вывозить жителей Украинска после того, как населенный пункт перешел под контроль Вооруженных сил России.

Минообороны РФ сообщало, что российские военные ликвидировали боевиков ВСУ, расстрелявших мирных жителей Курской области. Украинские солдаты погибли в рукопашной схватке.

На территории российского региона ранее получил смертельное ранение чемпион Украины по боям в смешанном стиле Назария Гаврилец, занимавший пост старшего оператора группы спецназа ВСУ. Военкоры сообщали, что украинца вместе с сослуживцами ликвидировали, когда он пошел в супермаркет в курском селе.