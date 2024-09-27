Вступившего в ВСУ чемпиона Украины по MMA Гаврилеца ликвидировали под Курском

Занявшего пост старшего оператора группы спецназа ВСУ чемпиона Украины по боям в смешанном стиле Назария Гаврилеца ликвидировали в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Спортивного комитета Украины.

По данным организации, боевика не стало еще 12 сентября, но известно об этом стало только сейчас. В пресс-службе заявили, что Гаврилец погиб в бою.

Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны» уточнили, что украинца вместе с сослуживцами ликвидировали, когда он пошел в один из супермаркетов в курском селе.

Судя по открытой информации, уроженец Ивано-Франковской области Назарий Гаврилец поступил на военную службу в 18 лет и принимал участие в боях на территории Донбасса. До своего 22-летия боевик не дожил.

В начале февраля в зоне проведения специальной военной операции погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, выступавший на стороне ВСУ. В войска он попал в рамках объявленной на Украине мобилизации.