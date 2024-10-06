ВС России ликвидировали стрелявших по жителям Курской области боевиков ВСУ

Военные ВС России ликвидировали боевиков ВСУ, расстрелявших мирных жителей Курской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Мотострелки 44-го армейского корпуса стали свидетелями атаки ВСУ на людей, эвакуировавшихся в сторону российских позиций.

«Были случаи, когда лично сами наблюдали, как противник уничтожал мирное население, которое пыталось отойти в нашу сторону», — рассказал командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса с позывным Горизонт.

Бойцы выдвинулись на точки, откуда враг открыл огонь. В ходе одного из боестолкновений двух украинских боевиков ликвидировали в рукопашной схватке.

Жительница Курской области ранее рассказала, что украинские бойцы обстреливали населенные пункты, в которых не было военных. По словам женщины, боевики атаковали гражданские автомобили.