ВС России ликвидировали две группы штурмовиков ВСУ в Сумской области
Российские войска уничтожили неподалеку от поселка Варачино в Сумской области две украинские штурмовые группы 71-й егерской бригады. Об этом со ссылкой на силовые структуры России сообщило РИА «Новости».
Украинские боевики пытались контратаковать южнее населенного пункта, но ВС России ликвидировали их комплексным огневым поражением.
Также российские военные отбили две контратаки противника в районе поселка Вильча в Харьковской области. По информации источника издания, силы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ с потерями отошли на исходные позиции.
Ранее ВС России захватили в Гуляйполе командный пункт 1-го батальона 106-й бригады украинской территориальной обороны. Военные обнаружили ноутбуки, телефоны, планшеты и другую технику с важной информацией.
Один из компьютеров принадлежал младшему лейтенанту Станиславу Игоревичу Калинскому из Ивано-Франковской области. Он использовал никнейм «Ночной кошмар зеро».