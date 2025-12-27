Российские войска уничтожили неподалеку от поселка Варачино в Сумской области две украинские штурмовые группы 71-й егерской бригады. Об этом со ссылкой на силовые структуры России сообщило РИА «Новости» .

Украинские боевики пытались контратаковать южнее населенного пункта, но ВС России ликвидировали их комплексным огневым поражением.

Также российские военные отбили две контратаки противника в районе поселка Вильча в Харьковской области. По информации источника издания, силы 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ с потерями отошли на исходные позиции.

Ранее ВС России захватили в Гуляйполе командный пункт 1-го батальона 106-й бригады украинской территориальной обороны. Военные обнаружили ноутбуки, телефоны, планшеты и другую технику с важной информацией.

Один из компьютеров принадлежал младшему лейтенанту Станиславу Игоревичу Калинскому из Ивано-Франковской области. Он использовал никнейм «Ночной кошмар зеро».