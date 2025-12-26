Российские военные заняли командный пункт украинского батальона в Гуляйполе

Российские военные заняли командный пункт 1-го батальона 106-й бригады украинской территориальной обороны (переподчиненного 102-й бригаде) в центре Гуляйполя вместе со штабным имуществом и информацией. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на информацию бывшего главаря одесского филиала «Правого сектора»* Сергея Стерненко.

Российские военные записали видеообращение из здания. В брошенном кабинете можно заметить ноутбуки, телефоны, планшеты и другую технику, а также рабочую карту командира и его печати. Один из телефонов даже не успели запаролить.

Кроме того, российских солдат заметили в районе памятника самому известному уроженцу города — Нестору Махно. На видео боец срывает украинский флаг и накрывает разбитый монумент российским.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении подземных бункеров ВСУ, располагавшихся в городе.

* Запрещенная в России террористическая организация.