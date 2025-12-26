В Гуляйполе обнаружен служебный ноутбук лейтенанта ВСУ с секретными данными

Российские спецслужбы нашли секретный ноутбук офицера ВСУ в Гуляйполе. Украинские войска оставили его при бегстве с позиций, данные удалось расшифровать, как сообщил источник РИА «Новости» .

Устройством владел младший лейтенант Станислав Игоревич Калинский, уроженец Ивано-Франковской области. В системе офицер использовал никнейм «Ночной кошмар зеро».

По имеющейся информации, Калинский проходил службу в 1-м батальоне 106-й бригады территориальной обороны (ранее — 75-й батальон 102-й бригады ТрО).

Помимо персонального компьютера, в брошенном командном пункте обнаружен значительный объем штабной документации, тактические карты и офисное оборудование.

Ранее в социальных сетях распространились кадры, предположительно снятые в расположении данного подразделения, на которых запечатлены оставленная в спешке техника и бумаги.

Силовики отметили, что полученные сведения позволят дополнить данные о дислокации и структуре управления украинских сил на Запорожском направлении.

Российские военкоры считают, что сражение за Гуляйполе находится уже в решающей фазе. Штурмовые подразделения войск России продвигаются вглубь территории.