Российские военные уничтожили две украинские боевые группы на подступах к Юнаковке в Сумской области. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«Противник предпринял две попытки выдвижения в направлении Юнаковки. Комплексным огневым поражением обе боевые группы ВСУ полностью уничтожены на подступах к населенному пункту», — заявил собеседник журналистов.

Ранее стало известно, что украинские командиры скрыли санитарные потери в Сумской области. На этом направлении сильный дефицит генераторов. ВСУ оборудовали стабилизационные пункты в частных домах, но из-за отключения электричества они не функционируют в полном объеме.

До этого появилась информация, то ВСУ стянули в Сумскую область 10 тысяч солдат, большая часть из них — мобилизованные. Их цель — вытеснить российских солдат из региона.