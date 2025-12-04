Украинская армия несет огромные санитарные потери в Сумской области. Это связано с сильным дефицитом генераторов. Однако киевский режим предпочитает скрывать проблему. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«Медицинские подразделения ВСУ оборудовали стабилизационные пункты в частных домах. Однако после введения графиков отключения света и острой нехватки генераторов они не могут функционировать в полном объеме», — заявил источник журналистов.

Собеседник агентства объяснил, что ситуация привела к большому числу санитарных потерь, однако командование тщательно скрывает это.

Ранее немецкий военный обозреватель Bild Юлиан Репке выразил мнение, что Украина вошла в фазу стремительного и системного ухудшения положения на фронте. Он отметил, что у командования ВСУ уже не получится скрыть свой провал.