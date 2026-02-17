Российские войска нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по площадке запуска ударных дронов дальнего действия ВСУ в Сумской области на аэродроме Конотоп. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«Потери противника составили свыше 80 БПЛА и более взвода личного состава операторов», — заявил собеседник журналистов.

Ранее Министерство обороны сообщило, что группировка войск «Север» освободила село Покровку в Сумской области. Потери украинской армии составили более 170 военнослужащих, 18 машин, четыре склада с материальными средствами и три — с боеприпасами.

Также российские бойцы освободили село Миньковка в ДНР. Его взяла под контроль «Южная» группировка. ВСУ на этом участке потеряли более 175 военнослужащих, шесть бронемашин, танк, 15 пикапов, два склада материальных средств и артиллерийское орудие.