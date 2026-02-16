Российские военные освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

Село Покровка находится на границе с Краснояружским районом Белгородской области. Его освободила группировка войск «Север». Потери противника на участке ее работы составили свыше 170 военнослужащих, 18 автомобилей, четыре склада материальных средств и три склада боеприпасов.

Село Миньковка расположено к западу от Соледара и к северу от Часова Яра. Его взяла под контроль «Южная» группировка, выведя из строя свыше 175 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 15 пикапов, артиллерийское орудие и два склада материальных средств ВСУ.

Накануне российские военные освободили сразу четыре населенных пункта в Запорожской области, что позволило приблизиться к областному центру.