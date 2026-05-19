Дроны «Севера» уничтожили артиллерийское орудие ВСУ в Сумской области

Расчет FPV-дронов группировки войск «Север» нашел и ликвидировал огневую позицию артиллерийского орудия Д-44 ВСУ в Сумской области. Об этом рассказал командир взвода БПЛА с позывным Заря в беседе с РИА «Новости» .

Позицию нашли средства воздушной разведки. Координаты цели отправили расчету ударного FPV-дрона, после чего объект уничтожили. Заря отметил, что специалисты БПЛА успешно поражают живую силу и места скопления ВСУ.

«Подразделениям ВСУ не остается шансов сосредоточить силы на линии боесоприкосновения и организовать полноценную оборону», — объяснил военный.

По его словам, благодаря таким действиям российские бойцы успешно наступают, расширяя буферную зону.

Ранее стало известно, что расчет самоходного артиллерийского орудия 2С3 «Акация» группировки войск «Север» уничтожил колонну автомобильной техники ВСУ в Сумской области. Технику обнаружили во время осмотра мест, где предположительно мог скрываться противник.