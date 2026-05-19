Расчет самоходного артиллерийского орудия 2С3 «Акация» группировки войск «Север» ликвидировал колонну украинской автомобильной техники в Сумской области. Об этом заявил командир взвода с позывным Клен в беседе с РИА «Новости» .

«Техника противника была обнаружена расчетом разведывательного БПЛА подразделения войск беспилотных систем в ходе осмотра мест где предположительно мог находиться противник», — сказал он.

Координаты цели сразу передали командиру батареи САУ. Клен отметил, что уничтожение машин ВСУ нарушает их логистику, ротацию, мешает доставке продовольствия и боеприпасов на позиции, а также ослабляет боеспособность украинских частей. Кроме того, ослабление противника способствует успешному продвижению российских военных.

Ранее стало известно, что бойцы «Севера» уничтожили под Харьковом свыше 17 средств снабжения ВСУ. Удары наносили во время мониторинга дорог и обнаружения объектов на маршрутах снабжения.