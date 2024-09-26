Стало известно, чего добиваются ВСУ в Угледаре

Офицер: украинский гарнизон в Угледаре держится за счет информационного голода

Оставшиеся на территории Угледара подразделения ВСУ находятся в полном информационном вакууме и не знают, что происходит рядом. Об этом РИА «Новости» сообщил офицер ВС России с позывным Витязь.

«Активные наступательные действия идут на данный момент. Поражаем противника FPV-дронами, отрабатываем ствольной и минометной артиллерией, выявляем цели», — сказал он.

Командир уточнил, что у противника по всему городу есть хорошо оборудованные наблюдательные посты.

«На каждом находятся по два-четыре человека. Чтобы обнаружить нашу технику, им достаточно пяти-семи минут. Поэтому стараемся точечно выявлять и уничтожать эти посты. ВСУ пытаются удержаться в Угледаре, в том числе, из-за информационного вакуума», — добавил Витязь.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что боевые действия идут уже в самом Угледаре.