В США рассказали о целях российских ударов по Украине

Вооруженные силы России атаковали энергетическую инфраструктуру, транспортные сети и критические объекты по всей Украине. Об этом сообщила в социальной сети Х посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк.
Ранее о том, что атака на Украину стала самой массированной за все время конфликта, заявила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук. Она сообщила о повреждении ряда объектов критической инфраструктуры.
До этого о массированном ракетном обстреле Украины 13 декабря объявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Украинские журналисты подтвердили эту информацию: взрывы прозвучали в Киевской, Одесской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. По всей территории страны объявили воздушную тревогу.
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