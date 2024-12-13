В США рассказали о целях российских ударов по Украине

Вооруженные силы России атаковали энергетическую инфраструктуру, транспортные сети и критические объекты по всей Украине. Об этом сообщила в социальной сети Х посол Соединенных Штатов в Киеве Бриджит Бринк.

«[Был запущен] шквал баллистических ракет», — подчеркнула дипломат.

Ранее о том, что атака на Украину стала самой массированной за все время конфликта, заявила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук. Она сообщила о повреждении ряда объектов критической инфраструктуры.

До этого о массированном ракетном обстреле Украины 13 декабря объявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Украинские журналисты подтвердили эту информацию: взрывы прозвучали в Киевской, Одесской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. По всей территории страны объявили воздушную тревогу.