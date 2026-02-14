ВС России атаковали «Молниями» объекты энергетики и ВПК ВСУ в Сумах
РИА «Новости»: бойцы «Ахмата» атаковали «Молниями» объекты ВПК ВСУ в Сумах
Военнослужащие «Ахмата» группы войск «Север» атаковали ударными дронами комплекса «Молния» объекты энергетики и военной инфраструктуры в Сумах, использовавшихся в интересах ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил комбат спецназа с позывным «Каштан».
«Работаем активно, три-четыре атаки в сутки. Расчеты „Молний“ включаются после выявления живой силы и работающих военных и энергетических объектов, которые обеспечивают работу ВСУ», — рассказал «Каштан».
Минобороны России в пятницу сообщило, что за минувшую неделю военные нанесли шесть групповых и один массированный удар по предприятиям военной промышленности, транспортной и топливной инфраструктуры, а также объектам энергетики, используемых в интересах боевиков ВСУ.
Ранее российские войска освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области.