Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

Поселок городского типа находится к западу от Гуляйполя, на железнодорожной линии, соединяющей крупные транспортные узлы — Пологи в Запорожской области и Синельниково в Днепропетровской. Само название переводится на русский язык как «железнодорожное».

Российские военные нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, четырех штурмовых полков и двух батальонов беспилотных систем ВСУ. Противник на этом участке потерял до 420 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и девять автомобилей.

Накануне телеканал «Звезда» рассказал, как пятеро бойцов «Востока» захватили у этого поселка опорный пункт противника.