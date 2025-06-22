На Украине раскрыли подробности удара ВС России по полигону

В результате ракетного удара ВС России по одному из полигонов механизированной бригады ВСУ потеряли трех военнослужащих. Также 14 бойцов получили ранения, сообщили в Telegram-канале украинских Сухопутных войск.
Атака по тренировочному полигону произошла 22 июня. Российские военные нанесли удар ракетой «Искандер». На территории полигона украинские солдаты не проживают постоянно, а пребывают для выполнения отдельных задач.
Украинское высшее командование сформировало комиссию для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Также ВСУ усилили меры безопасности на случай повторных атак с воздуха и ракетами. Российские военные нанесли ракетный удар по полигону, когда там проходили занятия с украинскими бойцами.
Несколько дней назад ВС России атаковали центр подготовки диверсантов ВСУ в Одесской области. Целью стала база отдыха, где украинских военных обучали минированию мостов и другим методам диверсий.
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