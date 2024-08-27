ВС РФ зачистили от ВСУ два населенных пункта в Курской области

Алаудинов: ВС РФ полностью зачистили от ВСУ Нижнюю Паровую и Нечаев под Курском

Фото: РИА «Новости»

Российские войска 26 августа отбили многочисленные атаки Вооруженных сил Украины в Курской области и зачистили два освобожденных населенных пункта. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Хочу сказать с радостью, что подразделение сегодня уже зачистило окончательно Нижнюю Паровую и Нечаев. Два населенных пункта. <…> Получается, что уже этот участок тоже зачищен и под контролем», — сказал он.

Алаудинов также сообщил, что весь день противник безуспешно напирал и пытался продавить участок, на котором находились российские подразделения. Бойцы «Ахмата» уничтожили две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и три автомобиля. ВСУ, по словам командира, понесли очень большие боевые потери.

Украинские подразделения с 6 августа в Курской области лишились более 6,2 тысячи военнослужащих, подсчитало Минобороны России. ВСУ потеряли 73 танка, 404 боевые бронированные машины и 61 бронетранспортер.

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