Минобороны заявило о сорванных атаках ВСУ на восемь пунктов в Курской области

Подразделения российской группировки войск «Север» отразили атаки украинских боевиков в сторону восьми населенных пунктов Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что командование противника направило штурмовые группы в сторону сел Кремяное, Малая Локня и поселка Нечаев. Кроме того украинские боевики попытались пройти в сторону сел Комаровка, Погребки, Ольговка, а также поселка Коренево.

При поддержке армейской авиации и огня артиллерии группировка «Север» отразила все атаки и попытки противника подойти к населенным пунктам.

В ходе боев противник потерял до 30 человек убитыми и ранеными. Также на месте уничтожили танк, три боевых бронированных машины и один автомобиль.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что атака украинских боевиков на Курскую область повлечет за собой жесткий и неотвратимый ответ. Он подчеркнул, что отдельного решения по этой ситуации военные принимать не будут, но без последствий для украинского командования атака на мирные населенные пункты российского региона не пройдет.